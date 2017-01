Nieuwe Roosendaalse neutbon, biertje tijdens carnaval iets duurder dan in 2016

ROOSENDAAL - Een biertje tijdens carnaval is in Roosendaal iets duurder dan vorig jaar. De Tullepetaonen betalen ruim 2 euro en 14 cent voor een neutbon, vorig jaar was dat nog 2,08 euro.

Volgens Corné Oosterbos, voorzitter Koninklijke Roosendaalse horeca, heeft dat te maken met de brouwerijen die de prijzen verhogen. “Onze prijsstijging blijft nog binnen de perken.”

Voor veertien neutbonnen betaalt de feestganger 30 euro. Als tegemoetkoming kan de klant er dit jaar ook voor kiezen om zeven neutbonnen tegen dezelfde prijs per stuk te kopen, voorheen werden die dan duurder.

Ontwerper

De ontwerper is dit jaar de Roosendaalse kunstenaar Geoffrey Wijn. Hij heeft de neutbonnen gebaseerd op twee grote schilderijen. “Ik wilde iets bijzonders doen, mensen moeten over 10 jaar denken: Oh ja, die neutbon uit 2017, dat was een mooie.”

Het motto ‘Alles Daanst’ is terug te vinden in de neutbon, net als de Tullepetaon. “Op het ene schilderij staat de Tullepetaon te dansen als John Travolta in Saturday Night Fever, op de ander staat een swingende vrouw voor de entree van de St. Jan.”

Replica’s van de schilderijen van Wijn zijn te koop via art@geoffreywijn.nl.