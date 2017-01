article

SINT WILLEBRORD - Tijdens een speciale viering in de Willibrorduskerk in St. Willebrord staat zaterdagavond tijdens de dienst van 19.00 uur de vorming van een nieuwe parochie centraal. Op 1 januari zijn de vijf parochies binnen de gemeente Rucphen overgegaan in de Sint Franciscusparochie. Daarmee is de Inter Parochiële Vereniging Rucphen waarin de parochies tot de jaarwisseling verenigd waren opgeheven.

Nieuwe parochie van start in gemeente Rucphen

