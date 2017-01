article

1.6816553

Arme, arme spelers van NAC Breda. Ze beleven al zulke moeilijke tijden in de eerste divisie en dan trok het bestuur de beurs ook nog eens niet voor een opbeurend trainingskamp in de zon. Voor het tweede jaar op rij bleven de Bredanaars in Nederland. In de laatste drie jaar in de eredivisie kon een weekje naar het zonnige Valencia er nog af, maar dat zat er vanwege de kosten (zo'n 30.000 euro) ook deze winter weer niet in.

NAC in de vrieskou, Victoria'03 in de zon

Arme, arme spelers van NAC Breda. Ze beleven al zulke moeilijke tijden in de eerste divisie en dan trok het bestuur de beurs ook nog eens niet voor een opbeurend trainingskamp in de zon. Voor het tweede jaar op rij bleven de Bredanaars in Nederland. In de laatste drie jaar in de eredivisie kon een weekje naar het zonnige Valencia er nog af, maar dat zat er vanwege de kosten (zo'n 30.000 euro) ook deze winter weer niet in.

http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/nac-in-de-vrieskou-victoria-03-in-de-zon-1.6816553

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6395347.1474446878!image/image-6395347.jpg

Roosendaal,dnr

Roosendaal