Moskeevoorzitter Roosendaal maakt kans op landelijke prijs

ROOSENDAAL - Mohammed Amezian uit Roosendaal maakt kans om de eerste Herman Divendal Award te winnen. Deze landelijke prijs van 10.000 euro is bestemd voor iemand die zich inzet als bruggenbouwer tussen verschillende culturen.

Amezian is voorzitter van de Marokkaanse moskee in zijn woonplaats en zet zich in om de verstandhouding tussen geloofsgemeenschap en buurtbewoners goed te houden. De winnaar wordt 8 februari bekendgemaakt in Amsterdam.