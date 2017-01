Monumentale boom in tuin Tongerlohuys niet meer te redden in Roosendaal

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal is maandag gestart met het kappen van de zeer oude moerascypres in de tuin van het Tongerlohuys. Maandagmorgen bleek dat de boom plotseling gevaarlijk aan het hellen is. Het risico bestond dat de boom op het dak van De Kring zou vallen.

Een medewerker van schouwburg de Kring waarschuwde de gemeente maandagmorgen dat de boom scheef stond. De gemeente ging kijken en constateerde dat de boom aan het hellen was en de aangebrachte tuien de boom niet meer in bedwang konden houden.

Scheuren in de grond en trekkrachten op de grondankers maakten duidelijk dat de boom aan het omvallen was. De aanwezigheid van de grondankers hebben ervoor gezorgd dat de boom nog niet volledig is omgevallen.

Conditie

De conditie van de boom aan de Molenstraat is half 2015 door een bomenservice-bedrijf onderzocht met het oog op de toenmalige bouwplannen van De Kring. De kwaliteit van de boom was toen overwegend matig en plaatselijk redelijk. Zo was de stam hol en was er sprake van aantasting van wortelaanzetten. Op dat moment stond de boom al enigszins scheef.

Grondverankering

Met maatregelen zou de boom in stand gehouden kunnen worden. De gemeente heeft toen grondverankering laten aanbrengen met het idee om deze voor Roosendaal belangrijke boom langer voor de stad te kunnen behouden.

Een gespecialiseerd bedrijf is een onderzoek gestart om de oorzaak te vinden waarom de boom plotseling ging hellen.