Woningbouw Moerstraten komt eindelijk los

MOERSTRATEN - De vorig jaar gesloten St. Theresiaschool in Moerstraten krijgt een nieuwe toekomst als appartementengebouw. Wethouder Toine Theunis bevestigt desgevraagd dat er 'vergevorderde' plannen zijn voor kleine (senioren)appartementen waarbij het plein en de voorzijde van het karakteristieke schoolgebouw zoveel mogelijk behouden blijven.

Theunis hoopt medio februari de plannen en de naam van de ontwikkelaar te kunnen presenteren. Het sinds augustus 2016 leegstaande schoolpand is eigendom van de gemeente en zal verkocht worden aan de ontwikkelaar. Voorzitter Arno Loos van het Bewonersplatform Moerstraten is opgetogen over de nieuwe invulling. ,,Dit is heel belangrijk natuurlijk voor de leefbaarheid in ons dorp.'' Hij heeft begrepen dat het gaat om ongeveer negen één tot tweepersoons woningen in de huursector. Als alles volgens plan verloopt, kan de verbouw dit jaar nog starten. De St. Theresiaschool heeft geen monumentale waarde, maar geldt in Moerstraten wel als een beeldbepalend gebouw in hartje dorp.

Behalve in de school moet er in 2017 ook (eindelijk) beweging komen in het plan De Gebrande Hoef, zuidwestelijk van de kern Moerstraten. Daar liggen acht tot tien vrije bouwkavels van verschillende omvang. Om de ontwikkeling extra te stimuleren, overweegt Theunis om de grondprijs voor deze kavels te verlagen van 220 euro naar ongeveer 200 euro de vierkante meter.

Er zijn ook besprekingen gaande met verschillende vastgoedpartijen over de bouw op De Gebrande Hoef van nog eens negen starterswoningen. Zoals bijvoorbeeld in Wouwse Plantage al is gelukt, wil het gemeentebestuur ook voor Moerstraten voor elkaar krijgen dat de woningbouw op de verschillende plekken eindelijk van de grond komt. Jaren geleden deden inwoners van Moerstraten al een dringend beroep op de gemeente om te variëren in grondprijzen tussen de dorpen en de stad Roosendaal: goedkoper in de dorpen, duurder in de stad. Het is overigens niet louter kommer en kwel met de leefbaarheid in Moerstraten. Dorpshuis Parelmoer is het bruisende hart van het verenigingsleven. ,,Wij draaien alleen maar met vrijwilligers'', aldus Loos. Een vetpot is het overigens niet. Het dorpshuis heeft de gemeentelijke subsidie hard nodig om het jaarlijkse verlies van enkele duizenden euro's op te vangen.