Michael Thijs: leven als een voetbalkoning in China

Van het kleine Wouw naar de Chinese miljoenenstad Quanzhou. Het is het verhaal van Michael Thijs (27) Hij is al anderhalf jaar voetbaltrainer op twee scholen in Quanzhou.

Een doodgewone jongen uit Wouw, zo noemt hij zichzelf. “Mijn vrienden geloofden het niet, toen ik zei dat ik in China ging werken.” Toch sprong hij juli 2015 in het diepe, dat allemaal na een oproepje op Facebook: een vacature als voetbaltrainer. “Ik had niets om naar om te kijken. Ik had geen vriendin. Ik werkte bij de sporthal in Wouw, kon daar nog jaren blijven werken, maar dat zag ik niet zo zitten. Dit leek me zo’n mooi avontuur. En drie dagen nadat ik had gezegd dat ik het wilde doen, zat ik in het vliegtuig.” Natuurlijk was hij wat achterdochtig omdat het zo snel en gemakkelijk ging. “Maar anders had ik gewoon het vliegtuig teruggepakt. Achteraf is alles goed gekomen.”

Uiteraard waren er de cultuurverschillen. Zo moest hij wennen aan het eten (“Ze eten niet zo netjes als wij hier gewend zijn”), aan het weer (“Het is heel benauwd daar”) en het verkeer (“Gekkenhuis”). “Het is een compleet andere wereld. Je weet niet wat je meemaakt. Je kent de taal en de cultuur helemaal niet. Ik kwam aan in Hong Kong: zo groot, zoveel mensen.”

Foto

Quanzhou, waar hij nu woont, is heel anders. Een stad met zeven miljoen inwoners. “Klein, voor Chinese begrippen. En dat betekent dat daar bijna geen buitenlanders wonen, bijna geen witte mensen.” Dat heeft Thijs geweten. “Als je daar in het winkelcentrum loopt, wil iedereen met je op de foto. Dan worden ze heel verlegen. In het begin is dat raar, maar je wil die mensen natuurlijk niet teleurstellen. Je moet gewoon lekker normaal doen, laat ze maar lekker een fotootje maken. Ik heb dat nooit als vervelend ervaren.”

Van Wouw naar de andere kant van de wereld. Om voetballes te geven op scholen. “Ik ben iedere dag bezig met wat ik leuk vind: voetballen.”

Werk

“Ik werk op twee scholen: een juniorschool, voor kinderen tussen twaalf en veertien jaar en een seniorschool, daar zijn ze tussen de vijftien en achttien. Ik geef zo’n twintig uur per week les: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Elke dag een training of drie. Allemaal trainingen van 45 minuten”, schetst Thijs zijn werkweek. “Ik doe dat in het Engels, een tolk vertaalt het naar het Chinees, al moet ik zeggen dat ik een paar Chinese voetbaltermen al wel beheers.” Daarnaast traint hij nog het schoolvoetbalteam, op zondag.

Karaoke

Ook in zijn vrije tijd geniet hij vol op. “Ik ga elke dag uit eten, heb in anderhalf jaar tijd nog nooit voor mezelf gekookt. Daarnaast ga ik vaak de stad in. Met vrienden gaan we zo’n twee keer per week naar een karaokebar. De eerste keer was dat bizar, allereerst omdat je die liedjes totaal niet kent, maar inmiddels kan ik al een paar Chinese klassiekers meezingen hoor”, lacht hij.