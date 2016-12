Melkbussen weggehaald als Friese oudejaarsstunt

WOUW/FOLGEREN - De zes meter hoge melkbussen, die tot voor kort nog langs de A58 bij Wouw stonden, zijn als oudejaarsstunt opgedoken in Friesland. Om precies te zijn in het buurtschap Folgeren bij Drachten. De Frijsteat Folgeren heeft daar de gewoonte om elk jaar een oudejaarsstunt uit te halen en dat betekent volgens hun traditie in december een bijzonder object ongemerkt weghalen en in het nieuwe jaar weer keurig terug bezorgen.

De Frijstaet deinst er niet voor terug om straaljagers, schepen of een zweeftrein over te laten komen als stunt. Doel is vaak een provinciaal thema aan de kaak te stellen. Dit jaar is dat de crisis in de melkveehouderij. Het wegvallen van de melkquota en daaraan gepaard gaande slechte verdiensten was voor de eigengereide Frijsteat aanleiding de enorme melkbussen uit Wouw tijdelijk naar Friesland te halen en zo een statement te maken.

De melkbussen Kobus en Kwiebus zijn al op zaterdagochtend 24 december in alle vroegte weg gehaald. Onder dekzeil zijn de gevaartes van 2000 kilo elk op transport gesteld, 350 kilometer noordwaarts richting het Friese gehucht.

Wouw Promotie, die destijds de melkbussen aan de bevolking schonk, was tevoren in kennis gesteld. Voorzitter Ruud van Dijk zegt even getwijfeld te hebben om mee te werken aan de stunt. ,,Maar we zagen het bij nader inzien als een soort bedankje aan de provincie Friesland, die de Wouwse zuivelindustrie eigenlijk op de kaart hebben gezet.''

Rond 1890 trokken enkele vooraanstaande boeren uit Wouw naar Friesland om daar hun licht op te steken over een stoomzuivelfabriek, die ze drie jaar later echt in Wouw realiseerden. Deze Wouwse coöperatieve stoomzuivelfabriek was de eerste in de zuidelijke Nederlanden en heeft bijgedragen aan de welvaart in deze steek. Dat was ook het uitgaanspunt om de grote melkbussen in 2012 aan de bevolking te geven.

,,Nu ruim 125 jaar later zijn onze melkbussen voor even terug naar Friesland om zich als oudejaarsstunt te laten bewonderen. Zo is de cirkel rond. Een stukje Wouw in Friesland, omdat die provincie ooit als voorbeeld voor onze Wouwse welvaart stond.''

In de loop van volgende week keren de bussen weer terug. Volgens Van Dijk blijft het bij de eenmalige uitleen. De bijzondere transport- en verzekeringskosten van de melkbussen worden geschat op zo'n 5000 euro. ,,Dat hebben de noordelijke oudejaarsverenigingen er kennelijk graag voor over. Ieder zijn tradities'', zegt Karel Schrooyen, die de melkbussen maakte. De Wouwenaar was op de hoogte van de stunt, maar had met de Friezen afgesproken tot de jaarwisseling het spel mee te spelen. ,,Toen de media begon te bellen kon ik dus niet het achterste van mijn tong laten zien. Het was aan de jongens uit Friesland om de stunt wereldkundig te maken.''