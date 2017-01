Melkbussen terug naar Wouw: it giet oan, of niet

DRACHTEN / WOUW - Als rayonhoofden van de Friese Elfstedentocht zaten ze vrijdagavond bij elkaar, de leden van Vrijstaat Folgeren in Drachten. Onderwerp van gesprek was het transport van de zes meter hoge melkbussen die ze een week eerder hadden ontvreemd in Wouw.

Daar zijn de bussen een blikvanger aan de A58. De bedoeling is ze zaterdag terug te brengen. Vanwege de weersverwachtingen is het besluit uitgesteld tot zaterdagochtend. De bussen worden met een vrachtwagen getransporteerd en in Wouw met een hijskraan terug op hun plek gezet.

De Vrijstaat Folgeren haalt ieder jaar een oudejaarsstunt uit, waarbij speciale attributen worden ontvreemd. Wel met de bedoeling ze terug te brengen, want het is als grap bedoeld. In Wouw zijn ze vooraf op de hoogte gebracht van de stunt en is ook medewerking verleend aan de actie.

De Vrijstaat Folgeren wil zo een Fries thema aan de kaak stellen. Ditmaal was dat de verlaging van de melkprijs voor de boeren, door het wegvallen van de melkquota.