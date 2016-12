Melkbussen Kobus en Kwiebus langs de A58 bij Wouw zijn kuieren

WOUW - Beklad zijn ze wel eens, maar echt verdwenen? Zo gek heeft kunstenaar Karel Schrooyen het nog nooit meegemaakt. Acht jaar lang kon het voorbijrazend verkeer vanaf de A58 bij de afslag Wouw de twee reusachtige melkbussen zien staan. Maar sinds gisteren zijn ze plotsklaps verdwenen. Waren Kobus en Kwiebus uitgekeken op hun standplaats in de polder?

De eerste die echt ging kijken was Eric de Regt. Het Wouwse raadslid sloeg op Facebook meteen alarm. ,,Ik ben direct gaan kijken en zag dat de bussen op brute wijze zijn losgetrokken. Wie doet nou zo iets? Onlangs waren ze nog door een graffitispuiter beklad, maar nu is het veel erger. Iemand moet het toch gezien hebben?''

Zijn oproep op Facebook lokte meteen veel reacties uit. Kunstenaar Karel Schrooyen, die de melkbussen in 2008 maakte, moet het antwoord schuldig blijven. ,,Iemand dacht dat ik ze voor onderhoud had weg gehaald, een ander meende dat ze voor een tentoonstelling voor een paar weken uitgeleend zijn. Ik weet echter van niets. Als ze maar niet gebruikt worden voor een potje carbid schieten.''

Schrooyen weet één ding zeker. Er is groot materieel aan te pas gekomen om de 5,25 meter hoge en 2000 kilo zware Kobus en Kwiebus van hun voetstuk te lichten. ,,Ze zijn niet over één nacht ijs gegaan. Dit is werk van mensen, die vaker met zwaar transport werken.'' Dat kan Robert Mackenbach uit Wouw bevestigen. Hij is werkzaam in de transportsector en weet meer. ,,Dat wil zeggen. Ze zijn naar een tentoonstelling in Groningen, waar ze volgende week ook weer heelhuids van terugkeren. Wouw kan gerust zijn.''