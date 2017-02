article

1.6897814

ROOSENDAAL - Een man is zaterdagmiddag gewond geraakt nadat hij met de auto van de weg is geraakt in Roosendaal. Dit gebeurde op de T-kruising met de Heliumweg en Argonweg.

Man raakt van de weg in Roosendaal en knalt lantaarnpaal omver

ROOSENDAAL - Een man is zaterdagmiddag gewond geraakt nadat hij met de auto van de weg is geraakt in Roosendaal. Dit gebeurde op de T-kruising met de Heliumweg en Argonweg.

http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/man-raakt-van-de-weg-in-roosendaal-en-knalt-lantaarnpaal-omver-1.6897814

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6897841.1486840808!image/image-6897841.jpg

Roosendaal,dnr

Roosendaal