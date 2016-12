'Maak fiets- en wandelpad tussen Stadskantoor en Mariadal in Roosendaal'

ROOSENDAAL - De Roosendaalse gemeenteraad ziet het al voor zich: een nieuw wandel- en fietspad dat letterlijk tussen het Stadskantoor en klooster Mariadal loopt als verbindingsroute tussen binnenstad en het station. Waarbij de Roosendalers bovendien eindelijk zicht krijgen op de historische tuin en boomgaard van Mariadal. ,,In de kersverse cultuurnota staat dat álle Roosendalers VIP's zijn. Welnu, we moeten al die VIP's de kans geven om door het mooie Mariadal te wandelen'', motiveerde VVD-raadslid Jac Wezenbeek de motie die hij samen met PvdA'er Paul Klaver opstelde.

Hoewel er nog (steeds) geen concrete plannen zijn voor de invulling van Mariadal en daarmee ook de inrichting van het gebied tussen klooster en Stadskantoor nog figuurlijk open ligt, gaf de raad met de motie het signaal af dat de historische groene binnenstadslong opengelegd moet worden en dat het gebied letterlijk verbonden moet worden met de Roosendaalse binnenstad.

Dat kan via een wandel- en fietspad waarbij VLP-raadslid Arwen van Gestel alvast de vraag opwierp of de kloostertuin daarmee 24 uur per dag open moet zijn.

Die vraag kan voorlopig in de ijskast, aangezien alles nog uitgewerkt moet worden. SP-fractieleider Ada Oudhof liet vallen dat de provincie als eigenaresse van Mariadal inmiddels zeven inschrijvingen heeft ontvangen van ontwikkelaars die mogelijk aan de slag willen met Mariadal. PvdA'er Klaver ziet graag dat de gemeente Roosendaal uiteindelijk het kloostercomplex van de provincie overneemt voor het symbolische bedrag van 1 euro.

Los van Mariadal kan VVD-wethouder Cees Lok in elk geval plan de campagne gaan maken voor de verbouwing van het Stadskantoor. Want één ding staat wel vast: de ambtenaren en het bestuur blijven gehuisvest aan Stadserf. Hoe ingrijpend die verbouwing zal zijn en wat het gaat kosten, weet Lok nog niet. ,,We zitten pas aan het begin van het proces'', aldus de wethouder die beseft dat het gemeentepersoneel in de loop der jaren -op papier- al op diverse plekken in de stad is geland, maar dat het echt tijd wordt om de medewerkers houvast en een fatsoenlijke werkplek te bieden.