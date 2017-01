Lintje voor brandweerman Nico Smit uit Hoeven

HOEVEN - Brandweerman Nico Smit uit Hoeven kreeg zaterdagavond een koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Jobke Vonk-Vedder van Halderberge.

Hij is Lid in de Orde van Oranje Nassau en ontving het lintje in de brandweerkazerne aan de Bovendonksestraat. Nico Smit is actief bij de Hoevense vrijwillige brandweer sinds 1986. Zijn functie is die van Manschap B en zijn rang is hoofdbrandwacht. Op 1 februari gaat hij met functioneel leeftijdsontslag.