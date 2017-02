Krabben vs. Tullepetaonen: ludieke strijd in stripvorm

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar en ludieke tekenwedstrijd losgebarsten tussen Tullepetaonestad en het Krabbegat.

In samenwerking met Vastenavend.nl maakte striptekenaar Wouter Goudswaard een strip waarbij de Tullepetaon van zijn sokkel is verdwenen, om een dag later al feestend in Krabbegat te verschijnen. 'Da's d'n aard van 't beesje', zegt een van de feestvierende Krabben in het stripje, refererend aan het motto van Vastenavend 2017.

Vandaag verscheen op Tullepetaonenieuws.nl de reactie vanuit Tullepetaonestad op de strip van Goudswaard. In de strip van Ronny Gomis zien we een verlaten vastenavendattributen op straat liggen, met als uitsmijter de Krab in polonaise achter de Tullepetaon aan. Met als tekst erbij: 'Alles Daanst veul leutiger in Tullepetaonestad!' Dat verwijst weer naar het motto van carnaval in Roosendaal dit jaar.

Met als reactie: