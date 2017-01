'Kom met haalbare plannen', provincie de boer op met klooster Mariadal Roosendaal (video)

In 2013 kocht de provincie het kloostercomplex van de zusters Franciscanessen met de inzet er een passende invulling voor te zoeken. Het klooster vervult een belangrijke rol in het religieuze verhaal van Brabant. Vanuit Mariadal werd het onderwijs aan meisjes gestart en verder uitgebouwd.

Ontwikkelaars, vastgoedgebruikers, beleggers, bouwers en/of exploitanten wordt gevraagd om met haalbare plannen te komen. Dat is in de afgelopen jaren nog niet gelukt. De Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels: "Samen met de gemeente streven we naar een multifunctionele, toekomstbestendige en rendabele herbestemming. We denken dan aan bestemmingen als wonen, zorg, onderwijs, logies, wellness, horeca, werken en/of dienstverlening."

Marktpartijen hebben tot uiterlijk 27 februari 2017 de tijd om zich in te schrijven en tot uiterlijk 24 maart 2017 om een eerste voorstel in te dienen.