Kinderen met en zonder beperking in één klas: 'Wij gaan dwars door alle regels heen'

ROOSENDAAL - Samen lachen, samen leren. Het kan dus wél, bewijst de Roosendaalse basisschool De Kroevendonk. Kinderen met en zonder beperking zitten er bij elkaar in de klas.

Het was een dag om in te lijsten. Nathanaël, een jongen van bijna drie jaar, die op zijn eigen beentjes door de gang van De Kroevendonk wandelt. ,,Aan de hand van een begeleider weliswaar, maar als je weet hoe het manneke is gestart. Veel te vroeg geboren, motorische problemen, blind. En dan zie je hem voor het eerst zelf lopen. Zó ontroerend. Daar doen we het voor.''

Samen

Teun Dekker, directeur van de Roosendaalse basisschool De Kroevendonk, gelooft er heilig in. Kinderen met en zonder handicaps kunnen prima bij elkaar in de klas zitten en samen opgroeien. Kom bij Dekker niet aan met verhalen hoe lastig het passend onderwijs is. Overbelaste docenten die ondergedompeld worden in bureaucratische rompslomp. Te weinig geld voor zorg op school. Klassen die te vol zijn.

,,Een kwestie van keuzes maken. Hier op school is de allesomvattende vraag: wat heeft dít kind nodig? En als er extra zorg nodig is, gaan we dat zelf proberen te regelen. In de afgelopen twee jaar hebben we niet één kind naar het speciaal onderwijs verwezen. Sterker, wat mij betreft mag het speciaal basisonderwijs morgen afgeschaft worden! In groep acht zitten momenteel vijf leerlingen die vanwege beperkingen extra zorg nodig hebben. Ja, dat gaat goed. Weet je wanneer het fout gaat? Als de schoolleider tegen leerkrachten zegt: je moet een heleboel extra werk gaan doen en vervolgens trek je de deur dicht onder het motto 'Zoek het zelf maar uit'.''

Stichting

Dekker zoekt en vindt partners die het 'inclusief onderwijs' van zijn school onderschrijven. Organisaties kloppen ook zelf aan, zoals de in augustus 2015 opgerichte Stichting Wij Samen van initiatiefnemers Marjanka de Vries en Albertina Rijborz. ,,Mijn eigen dochters zaten hier vroeger op school. Ik kende de filosofie van De Kroevendonk dus goed'', aldus De Vries die eerder samen met Rijborz bij een orthopedagogisch centrum van een andere West-Brabantse instelling werkte. Het wrong bij de dames dat daar de gewenste één-op-één begeleiding van kinderen niet van de grond kwam. ,,Terwijl dat op De Kroevendonk wel lukt. Wat is nodig om het beste uit een kind te halen? Dat is de rode draad.''

Kindercoach Rijborz en spelagoog De Vries draaien op de school een groep van acht jonge kinderen met beperkingen. De 3-jarige Leander is vanuit een medisch kinderdagverblijf naar De Kroevendonk gekomen. Wat er precies aan de hand is met het jochie, is niet duidelijk behalve dat hij nog niet kan praten. De professionals van Wij Samen observeren Leander en laten hem meespelen.

Schotten zijn er niet op de school. Het gaat om wisselwerking, de juiste leercombinaties. Zo zitten Jeltje en Meike, twee vrolijke meiden met het syndroom van Down, gewoon tussen leeftijdgenootjes in groep vier en vijf. Ze zitten in het regulier basisonderwijs, maar doen ook mee aan spelactivteiten bij Wij Samen. Of de kinderen zonder beperking het niet raar vinden om Jeltje en Meike erbij te hebben?

,,Raar? Dat is hier heel gewoon. We gaan dwars door alle regels heen'' lacht Dekker.

Samen lachen, samen leren. Fabian, een blond mannetje van vier, komt glunderend het klasje van De Vries en Rijborz binnen. Hij is net klaar bij de logopediste op school. ,,Gaat goed, hoor. Hij maakt sprongen.'' Fabian pendelt tussen Wij Samen en de peutergroep. Maar hoe zit het met kinderen die juist heel goed kunnen leren? ,,Die zitten in een kangoeroegroep; speciaal voor hoogbegaafden.''