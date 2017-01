Kerkhof Rucphen wordt steeds leger

RUCPHEN - Het oude kerkhof achter de Martinuskerk in Rucphen waarvan de gemeente een nieuw dorpspark gaat maken, wordt steeds leger. In 2016 zijn er weer vijftien zerken weggehaald waarvan de grafrechten zijn verlopen.

De komende jaren moeten er nog 29 zerken worden geruimd. Veertien daarvan kunnen deze zomer worden verwijderd omdat de rechten op die graven in de loop van dit jaar eindigen. Op de dan nog resterende 15 graven zitten nog rechten tot uiterlijk 2022.

Al in 2013 is het parochiebestuur op het kerkhof begonnen met deze gigantische klus. Op dat moment ging het nog om in totaal 277 graven. Het eerste jaar kon er meteen flink worden geruimd omdat in 208 gevallen de grafrechten al waren verlopen.

"Vanaf nu gaat het tot 2022 elk jaar om een paar plekken. Wij weten precies van wie die laatste graven zijn. Nabestaanden worden ruim op tijd geïnformeerd over het tijdstip waarop wij willen opruimen, zodat mensen nog voldoende gelegenheid hebben om spullen weg te halen'', zegt Jan van Broekhoven die namens de parochie het project coördineert. ''Voordat we in 2013 zijn begonnen, hebben wij van alle graven foto's genomen. Nabestaanden zijn daar blij mee. Dan hebben ze nog een mooie herinnering'', aldus Van Broekhoven.