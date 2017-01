Jongen (15) beroofd op station, Roosendaler (24) opgepakt

RILLAND - Een 24-jarige man uit Roosendaal is vrijdagavond gearresteerd omdat hij een 15-jarige jongen uit Rilland zou hebben beroofd.

Het slachtoffer liep van het station naar de fietsenstalling toen hij door de verdachte vastgepakt werd en viel. Hij beroofde de jongen van onder andere zijn telefoon en vluchtte.

Het slachtoffer is naar huis gegaan en is later met zijn vader terug naar het station gegaan om de dader te zoeken. Ze treffen de man aan waarna er een handgemeen ontstaat.

Tijdens de vechtpartij beet de verdachte de vader in zijn hand, en wist te ontkomen.

Een politiehond spoorde de dader korte tijd later in de bosschages aan de Haltestraat op. Hij is ingesloten in een politiecel in afwachting van verder onderzoek.