Jonge Tullepetaontjes oefenen 'Alles Daanst', dus veel met je billen schudden (video)

ROOSENDAAL - ,,Je moet deze carnaval veel met je billen schudden.'' Wijze raad van zangeres Martine van de Kar, die samen een groep kinderen bij de Brakkenzooi het carnavalslied 'Alles daanst' instudeerde.

Onder begeleiding van een orkest brachten de jonge Tullepetaontjes dat vrijdagmiddag in De Suite ten gehore voor Prins Ruben, nar Malou en Champetter Rinus. Ronald van Meer, oftewel Muziekmeneer Ronald, had aan de Brakkenzooi een extraatje toegevoegd. Kinderen konden meespelen in het orkest op een instrument uit zijn 'muziekkieste', een voorproefje op het door hem bedachte nieuwe muziekspektaktel met die naam tijdens de Leutmart.

Voor dat initiatief ontving hij uit handen van Prins Ruben gelijk een Huisorde. Vieve en Mila, allebei 9, speelden voor het eerst trompet en klarinet. Niet moeilijk, vinden de beide in K3-pak gestoken leerlingen van Ziezo. Ze verheugen zich al op het Swaree op school, volgende week. ,,Daan gaan we een hele oude dans doen, de Hucklebuck.''

Carnavalsgeest

De Brakkenzooi is een van de activiteiten waarmee Stichting Carnaval Roosendaal de carnavalsgeest ook bij jongeren levendig houdt. Om de leut tot in lengte van dagen veilig te stellen, krijgen de prallen en brakken (Roosendaals dialect voor peuters en kinderen) het feest met de paplepel ingegoten.

Bij de Brakkenzooi zongen en dansten zo'n dertig kinderen vrijdagmiddag enthousiast mee, onder de bezielende leiding van Martine van de Kar en begeleid door een orkest met vooral veel leden van Makkeluk Zat.

Het motto van dit jaar 'Alles daanst' was natuurlijk aanleiding tot veel geswing en zelfs een ouderwetse stoelendans. Al bij het oefenen lieten enkele in tutuutjes en prinsessenjurkjes gestoken meiden zien dat ze voor een pirouette en zelfs een spagaat hun hand niet omdraaien. Maar een tango of een foxtrot?

Martine van de Kar hoopte dat de kinderen van nar Malou, in het dagelijks leven danslerares, de stijldansen uit het nieuwe liedje zouden kunnen leren. Maar die kende ze nou net niet. Gelukkig kon champetter Rinus die dansen wel en hij leidde nar Malou met verve over de dansvloer.