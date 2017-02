Interview met pastoor Ronald van Bronswijk: 'Geloof moet je niet opdringen''

ROOSENDAAL - Het gebeurde totaal onverwacht. Op zijn 25ste prutste Ronald van Bronswijk aan het prijskaartje van een conifeer toen het ineens 'keihard binnen kwam'. ,,Van het ene op het andere moment wist ik het: ik word priester. Er viel niet aan te ontkomen, zo sterk was het. Ik ben meteen naar mijn broer gelopen met wie ik een tuincentrum runde. Hij wist niet wat hij hoorde. Mijn ouders evenmin. Maar ik kon niet anders. Zo ben ik aan de priesteropleiding in Hoeven begonnen, keerde ik terug naar Christus.''

Pastoor Van Bronswijk vertelt het in de sobere werkkamer van zijn nieuwe thuis, het parochiecentrum pal naast de Roosendaalse Josephkerk. De eerste aanblik is die van een traditionele mijnheer pastoor -witte boord, grijze pantalon en dito pullover- maar al snel zie je die boord niet meer. Hij oogt ontspannen ('Ben net terug van een heerlijke vakantie in Bretagne'), praat makkelijk en zegt klaar te zijn voor Roosendaal.

Eind juni 2016 was daar de toch wel onverwachte boodschap van de Bredase bisschop Jan Liesen: Van Bronswijk, zielenherder van de Catharinaparochie in Oosterhout, zou begin 2017 stuivertje wisselen met pastoor Han Akkermans in Roosendaal.

Hoe dat viel?

,,Ik ben nooit moeilijk in die dingen. Als de bisschop wil dat ik naar elders ga, dan ga ik."

Maar u heeft de bisschop toch wel gevraagd naar het waarom van de ruil? Pastoor Akkermans was nog maar aan zijn derde jaar bezig in de Roosendaalse Norbertusparochie.

,,Nee, ik heb het niet expliciet gevraagd, maar de bisschop maakte zich wel enigszins zorgen om mij. De werkdruk in de parochie van Oosterhout is hoog. We waren maar met z'n tweeën om al het werk te doen.

In Roosendaal is het team groter, er zijn meer parttime pastoraal werkers. Dat is fijn. Ik hoop dat ik hier weer meer tijd vind voor de sacramentele bediening. Doopsels, huwelijken en uitvaarten. Dat vind ik mooi, het zijn belangrijke momenten in het leven van families, je hebt direct contact met de parochianen. Dat miste ik in Oosterhout teveel.''

Ooit twijfels gehad over die roeping?

,,Zeker wel! Na twee jaar priesteropleiding werd ik knetterverliefd op een meisje. Het was nog wederzijds ook. Toen ben ik gestopt met de opleiding. De verkering heeft twee jaar geduurd, maar geleidelijk aan ontdekte ik toch dat mijn hart bij Christus ligt. Heel moeilijk was dat. Maar toen wist ik wel héél zeker. Terug naar de priesteropleiding dus. Bisschop Muskens heeft mij in 1996 gewijd.''

Wat weet u van Roosendaal?

,,Nog bijna niets, ha ha. Ik laat het op mij afkomen, heb er zin in. Zaterdag is mijn installatie in de kerk aan de Kade. Ik heb begrepen dat daar ook altijd de carnavalsmis is. Ben benieuwd. In Oosterhout stond dan altijd de hele kerk op zijn kop. Geen echte mis, maar een hoop getoeter. Is dat hier minder? Nou, dan mag het volgend jaar misschien wel wat losser.''

Installatie pastoor Ronald van Bronswijk door vicaris Paul Verbeek: zaterdag 4 februari vanaf 19.00 uur in de O.L. Vrouwekerk, Kade.

Tijdens de viering wordt ook de nieuwe pastoraal werker Bernard van Lamoen gepresenteerd.

Lees het hele interview met pastoor Ronald van Bronswijk vrijdag in BN DeStem