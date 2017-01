article

ROOSENDAAL - De sfeer is feestelijk zaterdagavond bij Burgers & Beers op de Markt in Roosendaal. Op het podium staan dj's en zangers en meisjes wagen voorzichtig een dansje op de stampende beats. Maar de aanleiding is verdrietig: de familie van de in 2001 vermoorde Sabrina Smit organiseert in het stampvolle Roosendaalse hamburgercafé voor de vijfde keer een avond in haar nagedachtenis: 'In Loving Memory Sabrina Smit'.

'In Loving Memory Sabrina Smit' in Roosendaal, een avond vol gemengde gevoelens

