Huurders in de rij voor Tussen de Markten in Roosendaal

ROOSENDAAL - De nieuwbouw in het smalle straatje Tussen de Markten in Roosendaal is nagenoeg klaar. Huurders staan bij de familie Vromans in de rij om er een winkel te kunnen beginnen. Vader, zoon en dochter Vromans zijn eigenaar van het rijtje winkelruimtes. Hun compagnon Peter Suijkerbuijk van bouwbedrijf BVR zegt niet veel tijd meer nodig te hebben, voordat de bouw wordt opgeleverd aan de familie.

In de steeg tussen de Roosendaalse Markt en de Nieuwe Markt zijn vier oude winkelpanden in de zaagtand gesloopt en is het oude pand van De Schoenenreus nagenoeg geheel vervangen. Alleen de ruwbouw is blijven staan. De voorpui is hetzelfde als die van de andere ruimten ,,De afwerking is verder voor de huurders, die zorgen zelf voor de interieurwanden en plafond. Wij hebben de basisvoorzieningen aangelegd'', zegt Suijkerbuijk.

Wie die huurders zijn, is nog niet bekend. Jack Vromans zegt namens de familie dat er meer gegadigden zijn, dan er ruimte is. De enige die zekerheid heeft gekregen, is de kapper. ,,Hij keert terug en heeft de sleutel al gekregen'', zegt Vromans. Alle overige winkelruimten zijn nog niet ingevuld. ,,We kijken daarbij ook naar kwaliteit. De winkelruimten kunnen we zo invullen met een kebabzaak of een cafetaria, dat willen we niet.''