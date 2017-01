'Horeca schouwburg De Kring oneerlijke concurrent'

ROOSENDAAL - De Roosendaalse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil weten of een deel van de subsidie voor schouwburg De Kring terechtkomt bij grand café Over de Tong. Deze horecagelegenheid is geopend door de schouwburg in de ruimte die een schakel vormt tussen De Kring en het Tongerlohuys.

Volgens wethouder Hans Verbraak is de horeca ondergebracht in een aparte BV, met De Kring als aandeelhouder. Hij zei dat donderdagavond tegen leden van de gemeenteraad toen die spraken over een garantiestelling van ruim vijf miljoen euro voor de schouwburg.

De Roosendaalse horeca schreef een brief aan de gemeenteraad over de garantie die volgens KHN alleen kan worden verstrekt voor een publieke taak. 'Wij zijn van mening dat de exploitatie van De Kring niet (volledig) gezien kan worden als een publieke taak', schrijft voorzitter Corne Oosterbos daarover.

Hij vraagt of de horeca van Over de Tong indirect profiteert van de subsidie aan de schouwburg. Voor Oosterbos zijn er twee smaken: of de horeca voert oneerlijke concurrentie omdat ze meeprofiteert van de subsidie aan de Kring of het grand café gaat vol de concurrentie aan met de reguliere horeca, maar mag dan geen subsidie krijgen, ook niet indirect.

Wethouder Hans Verbraak kon donderdag niet precies uit de doeken doen waar de subsidie bij de Kring terechtkomt. Hij zei dat de horeca is ondergebracht in een aparte BV. Maar omdat de Kring daar aandeelhouder van is, blijft het schemerig. Hij gaat binnenkort met het nieuwe bestuur en de nieuwe directie van De Kring in overleg om meer duidelijkheid te krijgen.