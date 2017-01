article

OUDENBOSCH - Schaakvereniging De Schaakhoeve ziet haar ledental weliswaar weer licht stijgen, maar op de peildatum voor de subsidieverlening was de club te klein. ,,De ondergrens ligt bij 25 leden'', aldus wethouder Jan Paantjens. ,,De club is later weer gegroeid en komt dus wellicht komend jaar wél in aanmerking voor een hogere subsidie.''

Hogere subsidie voor Vluchtelingenwerk en bridgeclub in Oudenbosch

