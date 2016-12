Blijverslening om woningen levensloopbestendig te maken in Halderberge

OUDENBOSCH - Voor jonge Halderbergenaren, die in de eigen gemeente blijven wonen is de starterslening een goed hulpmiddel. Wie energiezuinige maatregelen aan huis wil treffen, kan bij de gemeente aankloppen voor een duurzaamheidslening. En als het aan burgemeester en wethouders van Halderberge ligt, verstrekt de gemeente aan ouderen volgend jaar een blijverslening.

Wethouder Hans Wierikx legt uit dat een toenemende aantal ouderen graag thuis wil blijven wonen in plaats van verhuizen naar een woning die speciaal is ingericht en uitgerust voor senioren. ,,Met de blijverslening kunnen inwoners hun woning levensloopbestendig maken. We komen in februari met een voorstel naar de raad.'' Volgens collega Jan Paantjens kan de blijverslening op termijn kostenbesparend werken voor de WMO.

Intussen wordt in de budgetten van starters- en duurzaamheidslening geschoven. Gemiddeld verstrekt Halderberge zo'n 15 leningen van ongeveer 27.500 euro aan starters op de woningmarkt. Voor de duurzaamheidslening bij particulieren of bedrijven is de belangstelling nog niet zo groot: twee keer is de lening verstrekt. Wierikx: ,,Daarom gaan we schuiven het budget. Er was twee ton beschikbaar voor duurzaamheid en 160.000 voor starters. We hevelen 120.000 over naar de starterslening, zodat geen wachtlijsten ontstaan.''

Duurzaamheidsleningen worden binnenkort ook verstrekt aan sportverenigingen in Halderberge. Onder de clubs wordt door de vereniging Energiek Halderberge eerst een duurzaamheidsscan gehouden.