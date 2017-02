article

MOERSTRATEN - Zoals eerder aangekondigd door wethouder Toine Theunis gaan in Moerstraten de grondprijzen van vrije bouwkavels met twee tientjes omlaag naar 200 euro per vierkante meter. Dat is donderdag bekendgemaakt.

Grondprijzen in Moerstraten 20 euro goedkoper: 200 euro per vierkante meter

