Groei omzet Hooihuis nu gevolgd door uitbreiding restaurant

ROOSENDAAL - Het succes van Het Hooihuis is veel groter dan eigenaren Lisette en Koen Bakker durfden te dromen toen ze 10 jaar geleden het Roosendaalse restaurant openden. Een uitbreiding is noodzakelijk en daar wordt dus hard aan gewerkt. Begin april moet deze klaar zijn.

,,Toen we op 25 maart 2007 openden hadden we het plan om te groeien naar een omzet van 1,8 miljoen euro in vijf jaar en dan te kijken of de zaak verkocht kon worden. Die omzet was er na twee jaar al. Vorig jaar zaten we aan een omzet van 3,3 miljoen euro'', legt Koen Bakker de cijfers op tafel.

Hij wil hiermee duidelijk maken dat het restaurant veel groter is gegroeid dan voorzien. Met als gevolg dat er veel geïmproviseerd wordt. Zo staat de koelcel in een zeecontainer achter het restaurant en werken de koks in een soort ploegendienst. De eerste shift start om 6.00 uur met de voorbereidingen en is klaar na de lunch. Ploeg twee werkt door tot de maaltijd voor de laatste gast is bereid. Aan dat passen en meten komt een einde als de verbouwing klaar is.

Zo transparant Koen Bakker is met zijn cijfers, zo moet het restaurant wat hem betreft blijven. ,,Klanten zitten graag aan het raam, dat is overal zo. Daarom is dit een rond gebouw met veel glas. Verder gaan we vierkante tafels vervangen door ronde, ook daar is veel vraag naar.''

De drukte was al fiks toegenomen toen Het Hooihuis vorig jaar als winnaar werd uitgeroepen van de Terras Top 100, waardoor het nóg drukker werd. ,,Fantastisch natuurlijk, maar we willen iedereen goed blijven bedienen. De keuken is écht te klein en door de verbouwing komen we gewoon wat ruimer in onze jas te zitten. Dat merk je straks al bij de entree en het aantal stolen dat we boven hebben, komt er beneden bij. Boven houden we voor grotere gezelschappen en als extra ruimte voor de feestdagen'', legt Koen Bakker uit.

Hij staat al lang niet meer in de keuken en ook het bedienen laat de eigenaar aan het personeel over. ,,Gek eigenlijk, wij zijn nu manager en blij met het personeel dat aanvoelt hoe wij willen dat klanten geholpen worden.''