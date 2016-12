Gratis parkeren voor visite in Roosendaalse binnenstad

ROOSENDAAL - Met de armen spreekwoordelijk wijd open ontvangt wethouder Cees Lok vanaf zondag het autoverkeer in de Roosendaalse binnenstad. Op 1 januari wijzigt het parkeerregime. Lok heeft een manier gevonden om de gasten van bewoners niet langer te laten betalen. Via een app op de telefoon kan het kenteken van de bezoeker worden aangemeld. Eén tegelijk, pas als het ene kenteken is afgemeld kan de volgende gast digitaal worden ingeschreven.

App

Wie zonder smartphone door het leven gaat en ook zonder apps, kan van de service geen gebruik maken. De digitale bezoekservice moet zijn aangevraagd bij het E-loket van de gemeente, waarbij de DigiD nodig is. De service met de app is er ook op de andere zes dagen van de week, maar dan wordt er geld van het parkeertegoed afgeschreven. Dat tegoed moet door de bewoner steeds worden opgewaardeerd. Deze manier van werken komt in de plaats van de dagkaarten die bezoekers steeds moesten kopen.

Twee euro per dag

Tegenover het gratis parkeren voor visite in de binnenstad, staat een minder gunstige wijziging in het parkeerbeleid. Er komt zondag een einde aan het gratis parkeren in de parkeergarages op zondag. Lok vraagt niet de hoofdprijs, want wie zijn auto parkeert, betaalt maximaal twee euro per dag.

Roosendaal heeft sinds kort iedere week koopzondag en het openzetten van de parkeergarages - zodat de auto's gratis in en uit kunnen rijden - kost de gemeente handenvol geld. Net als doordeweeks is het parkeren in de garage goedkoper dan op straat.

Half uur

Daarmee probeert Lok de auto's vooral in de garages te krijgen en zo min mogelijk op straat, ook om de wijken te ontlasten. Een andere wijziging is dat bezoekers niet langer moeten afrekenen voor een heel uur, ook al parkeren ze maar vijf minuten. Vanaf zondag wordt er afgerekend per half uur. Om de gastvrijheid te benadrukken heeft de Roosendaalse gemeenteraad besloten de parkeertarieven opnieuw niet te verhogen. Deze zijn 2,10 euro per uur op straat en 1,80 euro in de parkeergarages.