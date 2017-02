article

1.6898978

ROOSENDAAL - Voor zijn jarenlange inzet voor de prallen en brakken in Tullepetaonestad is Gé Nollen zondagavond laat bekroond als Gouwe Tullepetaon 2017. Nollen kreeg de onderscheiding uit handen van prins Ruben 1e in zalencomplex De Black Horse.

Gouwe Tullepetaon 2017 voor Ge Nollen

