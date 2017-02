Gouden Bolhoed voor Piet, Roosenspeld voor Bert

ROOSENDAAL - De Gouden Bolhoed voor hofchauffeur Piet Alders en een Roosenspeld voor Bert Mathijssen. De onderscheidingen waren maandagavond in De Kring niet van de lucht tijdens de jaarlijkse carnavaleske bijeenkomst van IQ Aarmoei-nieke.

Alders beleeft deze carnaval zijn 33-jarig dienstjubileum als chauffeur van prins Ruben I, nar Malou en sjampetter Rinus. Waar de hofhouding ook naar toe moet, Alders rijdt ze overal veilig naar toe. Daarnaast zorgt de geboren en getogen Tullepetaon ervoor dat het de leutaanvoerders aan niks ontbreekt: vervangende panty's, een schoon overhemd; Alders heeft het in zijn hofauto liggen.

Prins Ruben betitelt hem als de 'stille, maar onmisbare kracht' op de achtergrond en dat al 33 jaar lang. IQ Aarmoei-nieke eerder hem daarvoor met de 44ste prestigieuze Gouden Bolhoed. Burgemeester Jacques Niederer zorgde daarop voor een extra verrassing door Bert Mathijssen de gemeentelijke Roosenspeld uit te reiken. Mathijssen is een duizendpoot die volgens Niederer al vele jaren een bijzondere bijdrage levert aan het carnaval en het culturele leven in de stad. Mathijssen was oprichter en lid van carnavalsband De Leut11ers, lid van de Boerenraad, nar, presentator van het liedjesfestival, mede-organisator van de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Bolhoed en regisseur van Priense Swaree en de Kiendermiddag. Mathijssen is ook een toneel- en theaterdier. Hij was betrokken bij onder meer theater Reflex en stichting de ROOS. Meer recent was hij een van de drijvende krachten achter het kunstwerk in De Kring als eerbetoon aan Frans van der Groen.