article

1.6843797

ZEGGE - Er is een nieuwe gegadigde voor de bouwgrond naast de pastorie in Zegge waarvan wooncorporatie Thuisvester eigenaar is. Die contacten zijn nog zo pril dat Thuisvester in dit stadium nog niet wil zeggen wie die nieuwe gesprekspartner is en wat het plan inhoudt.

Gegadigde voorbouwgrond Zegge

ZEGGE - Er is een nieuwe gegadigde voor de bouwgrond naast de pastorie in Zegge waarvan wooncorporatie Thuisvester eigenaar is. Die contacten zijn nog zo pril dat Thuisvester in dit stadium nog niet wil zeggen wie die nieuwe gesprekspartner is en wat het plan inhoudt.

http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/gegadigde-voorbouwgrond-zegge-1.6843797

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.5289595.1445418571!image/image-5289595.jpg

Roosendaal,dnr

Roosendaal