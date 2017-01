Gastelse schandvlek eindelijk gefatsoeneerd

OUD GASTEL - Karel Bartelen heeft iets met bouwen rondom de kerk van Oud Gastel. Aan de Marktzijde haalde de Gastelse aannemer café Onder De Toren weer uit de vergetelheid. Voor zijn dochter maakte hij er een inmiddels goedlopende horecazaak van. Nu gaat deze 'moderne bouwpastoor' aan de andere kant van de Laurentiustoren aan de slag. Het in 2013 uitgebrande voormalige zusterklooster kan zo niet langer blijven staan.

De gemeente kocht het pand terug van de gebroeders Huijsmans uit Dinteloord, voor hen een blok aan het been. Op eerste pinksterdag 2013 ging het toen al jaren leegstaande klooster aan de Kerkstraat door brand grotendeels verloren. Het dak was verloren de vloeren op de verdiepingen en de topgevel met in de nis het beeld van de heilige Bernardus. ,,Dat beeld hebben we in depot opgeslagen'', zegt wethouder Hans Wierikx. Hij nam gisteren met Bartelen een kijkje bij de met hoge hekken omheinde bouwval. ,,Het is vijf voor twaalf'', concludeerde het tweetal, ,,Nu niets doen aan het gemeentelijk monument betekent dat we het beter kunnen slopen.''

Impressie

Dat laatste is een gruwel voor Bartelen, wiens hart sneller gaat kloppen als het om karakteristieke bouwwerken in zijn dorp gaat. ''Ik heb een impressie gemaakt hoe het er uit zou zien zonder het klooster. Aan een totale restauratie en invulling van Kerkstraat 3a-5 begint hij niet. ,,De voornaamste zorg is de monumentale waarde veilig stellen en de veiligheid voor de omgeving garanderen. De voorgevel komt weer in z'n oorspronkelijke staat. Het dak krijgt weer zijn originele vorm. We leggen er nieuwe verdiepingsvloeren in.''

Seniorenappartementen

De gemeente zal het pand vervolgens weer in de markt zetten. Bij een eerste aanbestedingsprocedure vorig jaar lukte dat niet. Wierikx: ,,Het herstel vormt een eerste aanzet aan de feitelijke invulling van het monument mogelijk met seniorenappartementen, maar dat staat nog open. Feitelijk is het ook de start van de ontwikkeling van het hele gebied naast de kerk waar de Bernardusschool gaat verdwijnen. Tussen Kerkstraat en Mgr. Meeuwissenstraat ontstaat een nieuw plangebied.''

Voor een bedrag van 267.000 euro is het werk aan Bouwservice Bartelen uitbesteed. Net als eerder café Onder de Toren gaat Karel Bartelen van dit project een 'leerling bouwplaats' maken. ,,Het is qua constructie geen eenvoudige klus, we zullen niet met de jongste lichting bouwvakleerlingen werken.'' Naar verwachting zijn de werkzaamheden half augustus afgerond. ,,Dan staat hier niet langer de schandvlek van Gastel, maar kijken we weer tegen de monumentale gevel aan.''