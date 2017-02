Fabiënne Bergmans, eindelijk weer gewoon na drugs en foute relaties

ROOSENDAAL - Ze won in 2012 ‘The Voice Kids’, maar de roem eiste ook in het geval van Fabiënne Bergmans zijn tol. Ze raakte in een diep dal. Maar daaruit heeft ze zich nu teruggevochten.

De herkenbare blonde lokken dansen rond haar hoofd, de glimlach is nog altijd even ontwapenend en met haar stemgeluid betovert ze de luisteraar. Verder is de 18-jarige Fabiënne Bergmans uit Roosendaal in weinig meer te vergelijken met het kindsterretje dat in 2012 The Voice Kids won.

Ze is in de afgelopen jaren in een diep dal gevallen en er uiteindelijk weer uitgeklommen. Ze weet nu wat ze wil en ziet eruit als een sterke tante, met tatoeages in haar nek en op haar onderarm. ,,Ik ben blij dat ik weg ben uit Roosendaal, weg van alle verhalen.”

Alcohol en drugs

,,Het waren vijf drukke jaren”, zegt Fabiënne met gevoel voor understatement. Jaren waarin ze vocht met zichzelf, met de gedachten die in haar hoofd maalden door een zware vorm van ADHD, de pesterijen en roddels. Er waren mooie perioden vol televisieoptredens, evenementen en singles, maar ze raakte ook verdwaald in een wereld van alcohol en drugs.

Haar ouders wisten ondertussen van niets, niet van de drugs en alcohol en ook niet van de foute vriendjes. ,,Ik loog over van alles, bij wijze van spreken zelfs over de kleuren van mijn sokken. Mijn ouders werden op een gegeven moment gewoon vreemden van me.”

Kliniek

Toen die toch achter de waarheid kwamen, gooiden zij Fabiënne een reddingsboei toe: ze werd naar een kliniek gebracht. Daar kon ze in alle rust aan zichzelf werken. Erg vond Fabiënne dat overigens niet. ,,Het was een heerlijk gevoel. Eindelijk kon ik helemaal weg. Mijn lijf en hoofd waren ook gewoon op. Ik gebruikte continu drugs, dronk veel alcohol en sliep weinig. De kliniek leek een bevrijding.”

De ware omslag kwam in week 5 in de kliniek. ,,Toen kwamen mijn ouders langs, moest ik tegenover ze gaan zitten en alles opbiechten. Dat heb ik gedaan. Het was een verademing, ik had het gevoel dat het eindelijk mijn ouders weer waren. Eindelijk kon ik alles weer met ze bespreken, hoefde ik niet op mijn woorden te letten. Het was de mooiste dag van mijn leven. Daarna heb ik nog vijf weken fucking hard aan mezelf gewerkt.”

Muziek

Toen ze anderhalf jaar geleden terugkeerde in Roosendaal wist ze wat ze wilde: muziek maken. ,,Ik ben auditie gaan doen bij de Pop Academie in Utrecht. Ik werd aangenomen en verhuisde afgelopen september. Heerlijk, hier heb ik allemaal mensen om me heen met dezelfde vibe.”

Ze blowt nog weleens maar noemt het ‘medicinaal’ tegen de ADHD en gebruikt nauwelijks nog alcohol en geen andere drugs. Ze heeft de liefde voor de muziek terug. Het einde van de heftige zoektocht die Fabiënne’s puberteit was, is in zicht. Ze staat nu op eigen benen met een appartement in Utrecht en gaat vol overgave voor de muziek. ,,Het is heerlijk om hier gewoon Fab te zijn. Fab, die van zingen houdt.”