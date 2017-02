Experiment: waar moet Roosendaal de miljoenen die over zijn aanuitgeven?

ROOSENDAAL - De gemeenteraad van Roosendaal wil inwoners actief betrekken bij de besteding van een miljoenenoverschot. Hoe dat moet, daarover twisten de fracties nog.

Het doel van de Roosendaalse politiek is helder: burgers moeten iets te zeggen krijgen over de manier waarop de gemeente het miljoenenoverschot op de begroting uitgeeft. Maar hoe organiseer je zo'n 'democratisch experiment'? En wat is precies het speelveld van burgers en gemeenteraad?

Die twee essentiële vragen liggen nu op het bordje van een werkgroep uit de gemeenteraad, die een plan de campagne gaat maken voor het 'burgerakkoord'. Dat wordt geen gemakkelijke opgave. Terwijl VLP en Nieuwe Democraten vinden dat alles open moet liggen en geen enkel onderwerp taboe is, kiezen de Roosendaalse Lijst en het CDA juist voor een duidelijke regie. ,,Spelregels zijn zeker nodig. Anders loop je het risico op een stuurloos referendum'', aldus CDA-raadslid Ad Mol.

Vrije onderwerpen

Volgens de Roosendaalse Lijst kan het bestaande Digipanel ingezet worden bij het bevragen van inwoners. Dat digitaal burgerpanel bestaat uit 1.500 inwoners die drie tot vier keer per jaar een digitale vragenlijst invullen over onderwerpen als afvalinzameling en veiligheid. ,,Want het raadplegen van bijna 80.000 burgers is niet haalbaar - en zeker niet voor 1 april'', denkt Eric de Regt van de Roosendaalse Lijst, die ervoor pleit om van tevoren concrete onderwerpen te kiezen zoals lastenverlichting, veiligheid en sport. Daar kunnen nog wat 'vrije onderwerpen' aan toegevoegd worden, zoals de ontsluiting Tolberg.

PvdA'er Michael Yap vraagt zich af of het niet beter is om te kiezen voor één thema, zoals arbeidsmarktbeleid, in plaats van voor een 'allesomvattend akkoord'. VLP-voorman Arwen van Gestel wijst een 'ijzeren controle' juist af. ,,Alles is bespreekbaar, we moeten het gaan ontdekken. De gemeente moet tijdens het proces alleen observeren en afstand houden.'' Dat laatste vindt ook VVD'er Gerard Boons.

Ander belangrijk punt is de uiteindelijke stem van de gemeenteraad. Terwijl de SP vindt dat de politiek altijd het laatste woord houdt, is de VLP van mening dat de opvattingen van de bevolking 'natuurlijk' uitgevoerd moeten worden.

Het overschot op de gemeentebegroting komt dit jaar uit op ruim 3 miljoen euro, oplopend tot zo'n 5 miljoen in 2018 en 2019.

