Eetcafé 'In den Veehandel' moet 'Huiskamer van Wouw' worden

WOUW - Als het aan Marjon (50) en Atze (53) Boersma ligt, wordt eetcafé 'In den Veehandel' dé 'Huiskamer van Wouw'. Het echtpaar is sinds 1 juli 2016 actief in de honderd jaar oude horecagelegenheid aan de Markt en hebben ze de menukaart aangepast met Nederlandse specialiteiten.

Er is een lunchkaart en steeds meer mensen vinden de weg naar de bar voor een biertje of andere al dan niet alcoholische versnapering.

,,Eigenlijk kwam dit min of meer toevallig op ons pad", zegt Marjon die zelf twintig jaar horecaervaring heeft bij Van der Valk in de bediening en aan de receptie. Die horecaervaring geldt zeker ook voor haar man Atze die 35 jaar als kok en chef-kok werkzaam was in Friesland, Noord-Holland en de Wouwse Tol.

Zijn kookkunst kan hij nu gebruiken in de eigen keuken, waar hij de scepter zwaait over een team van jeugdige mensen, onder wie zijn zoon Max (18) die aan de Rooi Pannen in Breda zijn koksopleiding is begonnen. Ook jongste zoon Kevin (17) gaat aan de opleiding horecamanagement beginnen, zodat straks het hele gezin op de een of andere manier actief is in het eetcafé.



Aan het interieur wordt voorlopig weinig veranderd. ,,Het moet een 'stoer en toegankelijk eetcafé blijven. We passen de menukaart aan aan het seizoen, zodat we onze gasten steeds kunnen verrassen", vertelt Atze Boersma.

Zijn vrouw heeft daar zo haar eigen filosofie over: ,,Een gezellig eetcafé waar je zonder reserveren binnen kunt lopen, op zondagmiddag een borrel gaat drinken en lekker bijkletsen met dorpsgenoten. Ik zie het als de Nederlandse versie van een Engelse of Ierse pub."



Afgelopen maanden hebben ze de vuurproef doorstaan met activiteiten direct voor hun deur aan de Markt: Wouw on the Beach, de kermis en Wouw on Ice. ,,Dat is goed bevallen en nu gaan we carnaval tegemoet met als eerste activiteit het 'grote mèskesbal' en dan de carnavalsdagen zelf. En natuurlijk kan er dan niet alleen gedronken, maar ook gegeten worden."



Een voordeel is dat het eetcafé in de zomer een terras heeft met uitzicht op de Markt, al is de ruimte beperkt en achter het café een zaal voor feesten, condoleances en vergaderingen. Daar wil de horecafamilie de komende jaren extra aandacht aan besteden.

De vaste gasten hebben hun draai gevonden, want uit de tap komen steeds nieuwe biertjes en de biefstuk en de sliptong worden geprezen. Bovendien hebben groepen voetballende jongeren hun weg naar 'In den Veehandel' gevonden.