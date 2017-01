Een Stampersgatse ton vol praoters en mauwers

STAMPERSGAT - De tonpraatmiddag zondag in zaal 't Pleintje is een succes geworden. Vanaf twee uur gingen zeven leutige praoters tekeer. Een lachshow van jewelste. Onderwerpen als seks, relaties, ouderdom, buitenlanders,huwelijk en wat al niet meer werden van de leutige kant bekeken. Het publiek koos Kaat van de Kaai (Marleen Konings) als winnaar van de wisselbeker.

Smartlappenkoor De Kreunende Tram nam voor de eerste maal onder leiding van Peter Aarts de organisatie op zich. En het was meteen goed raak. Johan Vermolen uit Stampersgat opende als De Witwasser. Als enige lokalo had hij heel wat stamcafé praatjes. De geschiedenis van het dorp, maar dan op wel vanuit een heel speciaal perspectief.

El de Lellebel (Els Marcelis) meldde niets met Facebook te hebben. "Maar ik heb wel drie trouwe volgers. Twee politieagenten en een psychiater." Ze zou morgen gaan trouwen met haar Johnny. Het proef eten bij de HEMA was niet goed bevallen waarna ze tot de conclusie komt dat ze maar beter thuis konden eten. Den Teun (Tonnie Groffen) zorgde voor een ware spraakwaterval van twintig minuten. Terwijl zijn vrouw wel zeven vriendinnen heeft, is ze al boos op hem als hij er nog maar eentje heeft. Een non die een proces-verbaal kreeg omdat ze geen kapvergunning had. Een dokter die een knie onderzoekt, maar het wat hogerop zoekt. "Dat krijg je met die Artsen Zonder Grenzen."

De buurman die 's avonds de hond uitlaat en 's morgens met een kater thuis komt. Dan verschijnt Stien Steunkous (Judith Hoefnagels) uit Standdaarbuiten met de rollator. "Ik buurt gère. Ik heb vanmorgen al om tien uur de deeltaxi genomen" Er was commentaar over haar tattoos (spataderen). Samen met haar man Ko zit ze in verzorgingshuis De Leste Halte. Als ze bij de gym verschijnt wordt ze het monster van FitNess genoemd.

Honderdjarige Mien ' heeft het nog nooit gedaan.' Krijgt als cadeau een gigolo op bezoek. " Hoe was het de eerste keer?' "Hij was zelf ook nieuw, want er zat nog een plasticje omheen." Kaat van de Kaai is goed op dreef. Ze wenst liever een nieuwe keuken dan een penisvergroting bij haar man. Die neemt altijd een foto mee naar zijn werk." Hij kijkt er altijd naar als er een probleem is. Als hij me ziet, weet hij dat het nog veel erger kan." Schoonheid heeft ruimte nodig (duidend op haar toegenomen gewicht) en als je wat ouder wordt moet je roeien met de striemen die je hebt. Joep de Wildt is De Puit. Hij vindt een AZC wel gepast in Stampersgat. 72 maagden haal je bij het Moederkusbal en de afsluiting van de Ramadan kan bij de suikerfabriek. Berend Ut Boerke (Ronnie Buijks) sluit de gezellige middag passend af.