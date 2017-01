article

1.6802900

OUD GASTEL - Zestien deejays pakten dit weekend ouderwets uit met lp's en singles draaien vanaf een pick-up. De vierde editie van On the Wheels of Steel werd gewonnen door deejay Wadda Wanka oftewel Joep Gommeren.

Deejay Wadda Wanka wint On the Wheels of Steel in Oud Gastel

OUD GASTEL - Zestien deejays pakten dit weekend ouderwets uit met lp's en singles draaien vanaf een pick-up. De vierde editie van On the Wheels of Steel werd gewonnen door deejay Wadda Wanka oftewel Joep Gommeren.

http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/deejay-wadda-wanka-wint-on-the-wheels-of-steel-in-oud-gastel-1.6802900

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.1563485.1349909888!image/image-1563485.JPG

Roosendaal,dnr

Roosendaal