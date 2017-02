De Draai van de Kaai in Roosendaal stopt met traditioneel wielercriterium

ROOSENDAAL - De Draai van de Kaai stopt na 37 jaar met het traditionele wielercriterium en houdt dit jaar in Roosendaal een échte profkoers over 130 kilometer.

Of dat betekent dat er op 31 juli geen grote namen aan het vertrek staan, is voor de organisatie afwachten. ,,De beste renners vragen na de Tour fikse startgelden, toch zijn zij ook topsporters die graag een wedstrijd van naam winnen. Wij denken dat onze naam als criterium gevestigd is en willen dat doortrekken naar deze koers'', zegt voorzitter Sander van Peer.

Een parcours over 4,4 kilometer is uitgezet, waardoor het peloton toch regelmatig voorbijkomt op de wielerdag. Vanaf 11.00 uur rijden renners in andere categorieën over het kleinere en vertrouwde parcours. Van Peer wil af van de voorspelbaarheid van een wielercriterium.

,,De renners vragen zoveel startgeld dat de pelotons klein zijn. De echte strijd wordt gemist door het publiek, waarvan een deel is afgehaakt. We hopen de echte wielerliefhebbers terug te ontvangen.''

Het amusementsprogramma blijft tijdens de Draai aanwezig.