Chaotische spits op station Roosendaal: ‘Gelukkig waren de bussen er vrij snel’

ROOSENDAAL - Door een kapotte bovenleiding op het station in Roosendaal heerste er dinsdagochtend een behoorlijke chaos op en rondom het station. Bussen en taxi's reden af en aan om reizigers naar Breda, Bergen op Zoom of Essen te brengen, vanwaar ze verder konden reizen.

Een man met een rolkoffertje haast zich naar een van de taxi’s die naast het station staan te wachten. ,,Ik moet naar Schiphol, heb straks een vlucht naar Panama’’, klinkt het geïrriteerd. De taxichauffeur zet het koffertje in de kofferbak, de man stapt in en wég zijn ze. Even verderop overlegt een reiziger met een NS-medewerker, omdat hij naar een begrafenis in de buurt van Helmond moet. Even later stapt hij in een taxi. ,,In dit soort gevallen vergoedt de NS de taxikosten’’, vertelt de medewerker, die al tientallen reizigers te woord heeft gestaan. ,,Soms zijn mensen boos, en dat snap ik ook wel. Ik probeer ze zo goed mogelijk te helpen. Gelukkig waren de bussen er vanmorgen vrij snel, dat scheelt.’’

Een echtpaar van middelbare leeftijd klampt een taxichauffeur aan. Ze moeten naar vliegveld Eindhoven, want ze gaan naar Spanje. De taxirit naar Eindhoven kost 190 euro zegt de chauffeur. Het stel kijkt bedenkelijk. ,,Ik kan u ook naar Breda brengen, dan pakt u daar de trein naar Eindhoven.’’ Hij en zijn collega’s doen goede zaken. ,,Ik had vanochtend al een ritje van Breda naar hier en ben maar gebleven. Als er iets aan de hand is in Roosendaal, dan moeten er hier altijd taxi’s bij.’’

Meterkast

’Iets aan de hand’ is een kapotte bovenleiding doordat er in de nacht van maandag op dinsdag brand uitbrak in een onderstation (een soort transformatorhuisje, red.). Daardoor ontstond kortsluiting. ,,Vergelijk het maar met de meterkast bij u thuis. Als die kapot gaat ligt thuis ook alles plat’’, legt een NS-conducteur uit die met een collega over een uitgestorven perron slentert tot ze weer aan de slag kunnen. Intussen informeren ze gestrande reizigers over de bussen die hen naar Breda, Bergen op Zoom of Essen brengen. ,,Iedereen reageert vrij gelaten. Dat is hier in Roosendaal heel anders dan in de Randstad hoor. Moet je eens zien hoe mensen daar reageren als er zo’n storing is. Daar zijn ze meteen veel agressiever.’’

Bernard Manancourt wacht op het stationsplein op de bus naar Breda. ,,Ik ben net met de bus vanuit Bergen op Zoom gekomen. Heel vervelend dit. Sinds die nieuwe dienstregeling gaat het vaak mis op het traject Bergen op Zoom-Roosendaal.’’ Anja van Wijk uit Oud Gastel heeft haar dochter op de bus gezet. ,,Eerder dan normaal, maar ze studeert in Rotterdam en móet op tijd zijn. Twee keer te laat betekent uitsluiting van het tentamen. We kijken thuis altijd of er vertraging is, dus toen we dit vanmorgen zagen, zijn we meteen in de auto gestapt.’’

Gratis koffie

In het stationswinkeltje vullen moeder en dochter Judy en Denise van Dorst de voorraden aan. ,,Hónderden’’, antwoordt Judy op de vraag hoeveel gratis koppen koffie en thee ze al hebben uitgedeeld. ,,Het was echt druk. Wij konden die wel aan, maar de machine niet. Die moet elke keer weer opwarmen’’, lacht ze.

Het zit treinreizigers die richting de Randstad moeten niet mee, want de komende anderhalve week rijdt de IC Direct ook niet. Daarnaast rijdt vanwege werkzaamheden tot en met 13 januari ook de internationale trein niet van en naar Amsterdam vanuit Roosendaal. De problemen zorgden gisteren op social media dan ook voor gefrustreerde teksten van gestrande reizigers.