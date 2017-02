Carnavalsgezinsmis in Roosendaalse Sint Josephkerk; 'Feesten en dansen doe je niet alleen'

ROOSENDAAL - Leut en bezinning: ze liggen dicht bij elkaar, blijkt maar weer eens bij de traditionele carnavalsgezinsmis, zaterdagavond in de Sint Josephkerk. De kerkbanken zijn versierd met confetti en zitten vol verklede Tullepetaone. Voor in de kerk een levensgrote Tullepetaon van ballonnen en de in geel en rood geklede muzikanten van dweilband Zullie. En natuurlijk zitten ook Prins Ruben I, Narreke Malou en Sjampetter Rinus in de kerkbanken.

Carnaval is traditioneel natuurlijk een katholiek feest: nog even de remmen los voor de vasten begint. Volgens socioloog Theo Fransen, die veel over carnaval heeft gepubliceerd, willen katholieken met carnaval hun levensgevoel uitdragen: lichtvoetig, zorgeloos, feestelijk, saamhorig.



Feesten

Feesten kun je nu eenmaal niet alleen. En die saamhorigheid die zo onlosmakelijk met het leutfeest verbonden is, stond dan ook centraal in de carnavalsmis, onder leiding van pastoraal werker Geerten Kok. Het motto van dit jaar 'Alles Daanst' greep hij met toepasselijke lezingen en liederen zoals 'Heer van de dans' aan om nog eens de nadruk te leggen op de noodzaak van verbroedering en vergeving: ,,Als op de wereld alle mensen dansen maken ze vrede en vriendschap'', aldus de pastoor.

Als je aardig bent voor anderen, zijn anderen ook aardig voor jou: die boodschap kwam op allerlei manieren in de dienst terug. Zo werd de dienst een bijzondere mix van plechtige en leutige momenten, waarbij er vooral de aanwezige kinderen een prominente rol kregen. Tussen de gebeden en gezangen door klonken oude en nieuwe carnavalsliedjes, variërend van misschien wel de bekendst ooit _Tullepetaone ziede gij alléén mee karreneval _ tot Alles Daanst.

Saamhorigheid

,Feesten en dansen doe je niet alleen'', onderstreepte Prins Ruben het thema van saamhorigheid nog een keer. Belangrijk om voor de festiviteiten losbarsten even samen te komen op deze bijzondere plaats, vond hij. Hij verheugde zich al op 'volle balzalen tot aan Aswoensdag' en Tullepetaonen die 'elkaar op sleeptouw nemen als het even tegenzit'. Pastoor Geerten Kok kreeg van hem voor deze bijzondere mis een Huisorde uitgereikt, met bijbehorend 3-d-brilletje. ,,Als je die opzet, danst de afbeelding voor je ogen'', tipte hij de geestelijke.

Een traditie bij de gezinsmis voor carnaval is een optreden van een mysteryguest die 'Mijn Stadje' zingt. Dit keer was het zelfs een hele mysterygroep: het geheimzinnige carnavalsgenootschap De Poorters van Tullepetaonestad. Zij sloten de gezinsmis af met de beroemde Roosendaalse hymne, met de veelbetekenende tekst: ''t waar nergus toch zo leutig as in Roosendaol.'

Zondag 26 februari is er 's ochtends om 10.30 uur nog een carnavalsmis in de Onze Lieve Vrouwekerk op de Kade.