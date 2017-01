Buurtwachten Hoeven gaan snelheid in wijken controleren

HOEVEN - Met vier buurtpreventieteams levert Hoeven het grootste aandeel in een veilige leefomgeving van heel Halderberge. Vorige week werd als vierde de wijk Puitenkuil geïnstalleerd. De collega's van Bovendonk gaan er vrijdag 20 januari een buurtactie aan toevoegen. Leden van het preventieteam gaan die middag het verkeer in de wijk in de gaten houden.

Coördinator Jan van der Leer legt uit dat tijdens de avondlijke route de buurtwachten regelmatig klachten krijgen over te hard rijden in het 30 kilometer zonegebied van de wijk. ,,Wegen als de President Hopstakenlaan en de President van Rijenlaan zijn daar echter niet op ingericht. Ze zijn bovendien bochtig en gebleken is dat vooral eigen bewoners zich niet aan de snelheid houden.''

In de wijk worden die middag vanaf 13.00 uur 30 kilometer stickers geplakt op de kliko's en met een lasergun op snelheid gecontroleerd. De buurtactie is in samenwerking met de gemeente, Veilig Verkeer Nederland en basisschool De Reuzelaar. Op het schoolplein is fietsencontrole en eventuele -reparatie. De acties duren tot ongeveer 14.30 uur.