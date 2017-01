Buurtpreventieteams in het zonnetje in Roosendaal: 'Boeven blijven er altijd, wij ook'

ROOSENDAAL - De teams werden dinsdagavond door de gemeente, politie en WijZijn Traversegroep in het zonnetje gezet. Daartoe was de rode loper uitgelegd en werden de preventisten persoonlijk door burgemeester Jacques Niederer, politiechef Rens van de Oever en Traverse bestuurder Ad van Rijen verwelkomd.

Organisator Dré van Roomen van de politie legde uit dat door de komst van de teams de sociale cohesie in wijken flink is gegroeid:

,,Het aantal teams is gegroeid tot 41 preventieteams met bijna 600 vrijwilligers. Het aantal inbraken is drastisch verlaagd. Mensen komen door de teams meer voor hun buurt op. De teams zijn geen verlengstuk van de politie. Het gaat uitsluitend om horen, zien en melden. Bij verdachte situaties kan iedereen 112 bellen. Ongeveer 90 procent van de boeven die we vangen, danken we aan meldingen van burgers.''

Boeven

De boeven van het Zeer Zelfstandige Dievengilde deden dinsdagavond in schouwburg De Kring hun beklag.Het boeven tweetal dat van achteruit de zaal met zaklantarens en hun buit, vooral gestolen uit de jaszakken van het publiek, vormde de komische act van de waarderingsavond voor leden van buurtpreventieteams.

,,Het valt tegenwoordig niet meer mee om ons werk te doen! We moeten hard werken en onze tijden steeds aanpassen. Er komt meer blauw op straat, overal hangen camera's en dan heb je ook nog boa's. Het ergste zijn de buurtpreventieteams. Ze rijzen als paddenstoelen uit de grond!''

Team Minnebeek

Gabika Gurielova en Trudy Loontjens van team Minnebeek vertellen dat ze niet bang zijn op straat:

,,We lopen altijd met zijn tweeën. In verdachte situaties appen we elkaar en de politie of bellen meteen 112. Onze hesjes schrikken boeven ook af. Wij weten wat normaal is in onze buurt en wat niet. Er zullen altijd boeven blijven. Dus wij blijven ook!''