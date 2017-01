'Bruintjes bier bruist niet altijd' maar voor toneelclub is het behelpen

BOSSCHENHOOFD - Tijdens het opvoeren van het blijspel 'Bruintjes Bier Bruist Beter' is het lachen, gieren, brullen. Maar intussen morren de spelers van toneelclub 't Gordijntje uit Bosschenhoofd omdat het nog steeds behelpen is in de multifunctionele accommodatie (mfa). ,,In het dorp beter bekend als multifunctionele aanfluiting'', verzucht Bets Verstraten van de toneelclub.

Zodra de schoolbel vrijdag gaat, staat ze met de andere leden van 't Gordijntje in de aanslag om het leerplein in te richten met 180 stoelen voor de bezoekers. ,,De stoelen moeten we huren, alles wat hier staat is schoolmeubilair. Dan komt Stroop voor de catering, maar die moet dan weer terecht in een zaaltje van Woonkwartier, wat overdag gebruikt wordt door de kinderopvang. En als we klaar zijn moeten alle ruimtes schoongemaakt worden, omdat 's maandags de doordeweekse gebruikers er weer in moeten.''

Goed contact

Verstraten verlangt terug naar de tijd dat Bosschenhoofd dorpshuis De Schakel had. ,,Daar repeteerden we en was er ook met de andere gebruikers goed contact. Er was een vaste bar als ontmoetingsruimte. Dit gebouw lijkt multifunctioneel, maar daarin is de gemeente doorgeslagen. We spelen dan wel over Bruintjes bier, maar bruisen doet het hier te weinig. Geen wonder dat heel het dorp terug verlangd naar de tijd van dorpshuis De Schakel.''

Te klein

Repeteren doet 't Gordijntje sinds de sloop van De Schakel in café Stroop. ,,Maar dat is te klein voor de uitvoeringen, dus in december en januari verhuizen we naar het mfa.'' Vier keer speelt de club voor een uitverkocht huis. Verstraten denkt dat het winnen van de cultuurprijs daar ook toe bijdraagt. ,,Daar hebben we een toneelgordijn voor gekocht, toch wel een blijk van waardering.''

Gedoe

In de commissievergadering kaartte Jurgen Pertijs van Lokaal Halderberge de kwestie opnieuw aan. ,,We zijn een jaar verder en nog steeds is er gedoe over verhuur van het mfa.'' Wethouder Jan Paantjens antwoordde dat er stappen zijn gezet, maar dat het met zowel vaste als tijdelijke huurders soms lastig op elkaar is af te stemmen.