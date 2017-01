Bezoekersrecords Fanfare in Oudenbosch: ruim 6000 bezoekers in 2016

OUDENBOSCH - De filmvertoning van Soof 2 leverde filmtheater Fanfare in Oudenbosch nog net de zesduizendste bezoeker over 2016 op. Daarmee is het bezoekersrecord gebroken.

Dit tot grote tevredenheid van Ad Uijtdewilligen, die elf jaar geleden aan de basis stond van het filmhuis. ,,Twee jaar terug kwamen we uit op 5664 filmliefhebbers en dat is nu naar 6018 opgekrikt.''

Bij de laatste vertoning kon Anita van Alphen in de bloemetjes worden gezet. De Roosendaalse was de 6000e bezoeker, een mijlpaal voor Fanfare. Volgens Uijtdewilligen dankt de stichting het succes aan de nieuwe filmzaal Utopia in het Markland College dat eind 2015 is geopend en waar nu dus een vol kalenderjaar wekelijks op donderdagavond 'de betere films' vertoond zijn.

De best bezochte film was Tonio met 187 bezoekers. De zaal was het minst gevuld bij The Red Turtle toen 35 bezoekers een kaartje kochten. ,,Maar beide films kregen wel een hoge waardering van het publiek, respectievelijk een 8,85 en een 8,29'', zegt Uijtdewilligen, die na afloop van elke film de toeschouwers naar een waarderingscijfer vraagt.