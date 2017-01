article

ROOSENDAAL - Timmermannen, journalisten, dokters, kappers en tal van andere professionals die vmbo-leerlingen helpen een opleiding of beroep te kiezen. Dat is de kern van Roosendaal On Stage dat dit jaar voor de tweede keer gehouden en bestaat uit twee activiteiten: een Beroepenfeest op woensdag 15 februari en een Doedag op donderdag 9 maart.

Beroepenfeest en Doedag voor leerlingen in Roosendaal

