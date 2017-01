article

ROOSENDAAL - Bij de school De Sponder aan de Flaviadonk in Roosendaal was vrijdagmorgen een kleine brand uitgebroken. Een van de medewerkers van de school heeft de brand in een speelgoedbak geblust.

Basisschool De Sponder in Roosendaal ontruimd, brand in speelgoedbak geblust

