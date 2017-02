Automobilist zonder rijbewijs na achtervolging opgepakt

ROOSENDAAL - Agenten hebben donderdagavond na een achtervolging een 20-jarige Roosendaler aangehouden. De man reed op de President Kennedylaan en negeerde een stopteken van de politie. Hij bleek geen geldig rijbewijs te bezitten.

Agenten wilden de man iets voor middernacht controleren. De verdachte, een bekende van de politie, heeft al tijden geen geldig rijbewijs maar blijft gewoon rondrijden.

Hij negeerde het stopteken en reed vervolgens de Marnixlaan in. Daarbij brak de auto op een zeker moment uit. Hij beschadigde daarbij een heg en een hekje. De bestuurder stapte vervolgens uit en ging er te voet vandoor. Een agent achterhaalde man al na een paar meter.

De man is aangehouden en ingesloten De auto waar hij in reed is in beslag genomen.