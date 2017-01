Alle kaarten voor Priense Swaree uitverkocht: 'Nu kan ik eindelijk het badje in' (video's)

ROOSENDAAL - Het kwik komt nog niet boven het vriespunt uit als de Tullepetaonen richting De Kring schuifelen. In de schouwburg van Roosendaal liggen de kaartjes voor het Priense Swaree op ze te wachten. Sommigen hebben er anderhalve dag voor in de koude parkeergarage De Biggelaar gelegen. Alle 1600 kaarten voor de twee voorstellingen van het Priense Swaree zijn inmiddels uitverkocht.

De nacht van vrijdag op zaterdag was gezellig, maar Jan Vissers had toch graag wat uurtjes slaap meegepikt. Hij was donderdagnacht om 02.30 uur als een van de eersten in de parkeergarage. ,,Maar er was nogal wat gekwek om me heen.”

Opgelucht hield hij z’n kaartjes voor het Swaree vast. ,,Wow, het einde! Nu kan ik eindelijk het badje in. Moe ben ik niet echt, over dat punt ben ik alweer heen.”

Marian Eestermans en Ellen de Groen ploften tevreden neer op een bankje in de foyer. Met een kop warme koffie in de hand. ,,Het zwaarste moment hebben we net achter de rug, het opruimen van je spullen. Je bent moe, hebt het koud, maar dat moet toch even gedaan worden. Volgend jaar zijn we er weer bij, als we hersteld zijn in ieder geval.”

En hier deden de Tullepetaonen het allemaal voor. #bndestem pic.twitter.com/LkSfMYeL0B — Tim van Boxtel (@Timboxtel) 21 januari 2017

Tientallen Roosendalers zorgden voor een carnavalsfeestje in parkeergarage Biggelaar. Zij willen het Priense Swaree voor geen goud missen. Vanaf vrijdagochtend hebben ze in de Roosendaalse parkeergarage Biggelaar gezeten en gelegen.

Normaal een plek waar auto's in rijtjes naast elkaar staan. Vrijdag en zaterdag lag de derde etage bezaaid met slaapzakken, ligstoelen en vooral: flessen Schrobbelèr.

Zaterdagmiddag zal De Biggelaar weer gewoon van het winkelend publiek zijn.