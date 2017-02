Ad Elsten neemt na 27 jaar afscheid van Zegse basisschool

ZEGGE - Nog twee weken, dan is het echt voorbij. Vrijdag 23 februari is de laatste werkdag van Ad Elsten, directeur van de Zegse basisschool Mariadonk. Op bijna 63-jarige leeftijd gaat hij vervroegd met pensioen.

Elsten is al ruim 27 jaar directeur in Zegge. Hij startte zijn loopbaan op basisschool Turfvaart in Roosendaal. Daar was hij voor zijn vertrek naar Zegge adjunct-directeur.

Vanwege het carnaval wordt zijn afscheid van de school niet op 23 februari, maar al op woensdag 15 februari gevierd met de 140 leerlingen. Een dag later is er een afscheidsreceptie.

Ron Kruis, ook directeur van basisschool De Klinkert in Oudenbosch, volgt hem op. Jelle Oomen, de huidige leerkracht van groep zeven en acht, wordt adjunct-directeur.