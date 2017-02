Acht op de tien klanten tevreden over op afspraak werken

OUDENBOSCH - Voor een proefperiode van een jaar werkt de gemeente Halderberge op afspraak sinds ook de openingstijden zijn gewijzigd. Dat leidde aanvankelijk tot veel ontevredenheid bij klanten aan de balie, waarop het college met een aantal verbeterplannen is gekomen.

Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat tachtig procent van de inwoners zich kan vinden in het werken met afspraak. ,,Daar willen we op termijn negentig procent van maken'', aldus wethouder Jan Mollen, zich realiserende dat iedereen tevreden stellen een utopie is.

De tevreden burgers waarderen vooral het vermijden van wachttijden en het zelf bepalen van het afspraakmoment. Mollen weet inmiddels de oorzaak van de klachten uit de begintijd. ,,Achteraf hadden we de pilot niet in juni moeten starten, want dan is het een drukke periode met afhalen van reisdocumenten'' zegt hij, ,,Na de zomer hebben we een aantal verbeteringen aangebracht dat heeft snel geleid tot herstel van inwonerstevredenheid.''

Maar het college gaat verder. Zo is vanuit de gemeente een motie doorgevoerd om inwoners, die hun eerste rijbewijs behalen met voorrang te helpen. Mollen: ,,Als het kan op de dag dat ze geslaagd zijn en anders de eerstvolgende dag. Zonder extra kosten.'' Voorheen ging daar wel eens twee weken overheen. De wethouder gaat daarover in gesprek met de rijschoolhouders, zodat zij hun klanten kunnen wijzen op de versnelde afhaalmogelijkheid.